خبر في الجول – المصري يتمم اتفاقه لضم سامادو لاعب منتخب بينين

أتم النادي المصري اتفاقه لضم أتدجيكو سامادو لاعب نادي باني جانسي ومنتخب بينين لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وعلم FilGoal.com أن المصري أتم اتفاقه لضم لاعب منتخب بينين لدعم صفوف الفريق البورسعيدي استعدادا للموسم الجديد.

وأن اللاعب سيصل مصر خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود وإتمام انتقاله للمصري.

ويبلغ أتدجيكو سامادو من العمر 20 عاما ويلعب في خط الوسط.

وتواجد اللاعب مع منتخب بينين الأول خلال المعسكر الدولي الجاري، لكنه لم يشارك في أي مباراة.

وسبق أن أعلن المصري ضم خالد الغندور ومحمد مخلوف ومحمود حمدي وكريم بامبو ومحمد هشام.

ويستعد المصري بقيادة علي ماهر للمشاركة في الكونفدرالية، إذ سيواجه الهلال الليبي في الدور التمهيدي الثاني.

ويحل المصري ضيفا على الهلال الليبي يوم 15 سبتمبر على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، وستبدأ المباراة في الثامنة مساء.

ويدير الجابوني باتريس ميبيامي المباراة تحكيميا.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور المجموعات.

وكان المصري تجنب المشاركة في الدور التمهيدي من البطولة والذي اضطر الهلال الليبي لخوضه.

وأنهى المصري موسمه المحلي في المركز الرابع من الدوري.

ولكن الفريق البورسعيدي تأهل للكونفدرالية بفضل تواجده في المربع الذهبي وقت احتساب نتائج الدور الأول من الدوري لتحديد أسماء المشاركين قاريا الموسم المقبل.

فيما وصل لنصف نهائي كأس مصر وودع المسابقة بركلات الترجيح على يد بيراميدز.