محمد هاني: لم نتأثر بتعديل موعد مباراة بوتسوانا.. وبعثنا رسالة لكل إفريقيا

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 23:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمام بوتسوانا

أكد محمد هاني ظهير أيمن المنتخب المصري، أن تعديل موعد مباراة بوتسوانا ومصر، لم يؤثر على اللاعبين.

وكان مقررًا أن تقام المباراة الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت بوتسوانا (السابعة بتوقيت مصر) قبل أن يتم تأجيلها 3 ساعات، بسبب تأخر وصول طائرة منتخب بوتسوانا في رحلة العودة من موريتانيا.

وقال هاني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لاعبو المنتخب ناضجين ولديهم خبرات ويستطيعون التعامل مع أي موقف وتحت أي ظرف، ولم نتأثر بتعديل موعد المباراة".

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وأضاف: "نتيجة مهمة نبعث بها رسالة لكل إفريقيا أن منتخب مصر قوي وفي مكانه الطبيعي".

وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على حساب بوتسوانا برباعية نظيفة في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب.

وأكمل هاني: "هذا الجيل يستحق أكثر من ذلك، وهو ما سيحدث مستقبلاً بمساعدة الجهاز الفني

ووجه لاعب الأهلي رسالة إلى محمد صلاح: "صلاح أسطورة، فخور باللعب بجواره والتعلم منه داخل وخارج الملعب، ما يحققه صلاح ليس من فراغ وليس عاديا، هو دائما مختلف ويطور من نفسه دائما، أبارك له على الوصول لـ100 مباراة مع المنتخب، وصلاح جعل من الصعوبة تكرار أرقامه مستقبلاً".

ووصل صلاح للمباراة رقم 100 بقميص المنتخب المصري أمام بوتسوانا، ونجح في تسجيل الهدف الثالث خلال المباراة، ليرفع رصيد أهدافه الدولية إلى 56 هدفا، بفارق 12 هدفا خلف حسام حسن الهداف التاريخي للفراعنة.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوزين برباعية أمام بوتسوانا، وقبلها ثلاثية في شباك كاب فيردي.

ويلتقي المنتخب المصري أمام موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات خلال شهر أكتوبر المقبل، قبل ختام التصفيات في شهر نوفمبر بمواجهتي كاب فيردي، وبوتسوانا.

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