"لست في اختبار".. أسامة فيصل يروى كواليس تعليمات حسام حسن قبل مواجهة بوتسوانا

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 22:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أسامة فيصل

كشف أسامة فيصل مهاجم المنتخب المصري، كواليس تعليمات حسام حسن المدير الفني للمنتخب، له قبل مواجهة بوتسوانا.

وحقق المنتخب المصري الفوز برباعية نظيفة على حساب بوتسوانا، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب.

وقال فيصل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "كابتن حسام أبلغني أنت لست في اختبار مما منحني الثقة، شيء جيد أن أبدأ المباراة أساسيا مع المنتخب، أتمنى تكون البداية لأبقى مع المنتخب باستمرار".

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وأكمل مهاجم المنتخب أمام بوتسوانا: "جميع اللاعبين تحدثوا معي ومنحوني الثقة، أحاول التعلم مع نجوم المنتخب صلاح وتريزيجيه، يزيديني الشرف اللعب معهم".

كما كشف عن كواليس حديث اللاعبين معه: "أبلغوني أنت هنا لأنك لاعب جيد".

وقدم أسامة فيصل التهنئة لمحمد صلاح بوصوله للمباراة رقم 100 بقميص المنتخب المصري.

واختتم لاعب البنك الأهلي: "مازال أمامنا مباريات تصفيات كأس العالم، نفكر في كل مباراة على حدى".

ويتصدر المنتخب المصري مجموعته بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي، بثلاثية أمام كاب فيردي، ثم رباعية أمام بوتسوانا.

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