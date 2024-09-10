خبر في الجول - بسبب المشاركة والجاهزية.. كفة ميشالاك أرجح من بورو في الزمالك

بات البولندي كونراد ميشالاك جناح أُحد السعودي أقرب للانضمام إلى الزمالك عن مودو بارو جناح أهلي بعد جلسة بين إدارة النادي والبرتغالي جوزيه جوميز.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قد عقد جلسة مع جوزيه جوميز من أجل حسم صفقة الجناح الأيسر.

وكان مودو بارو هو اللاعب المُفضل من جوميز بينما تم إقناعه بضم ميشالاك بدلا منه.

وجاء ترجيح ميشالاك عن مودو بورو بسبب ابتعاد الجناح الجامبي عن المشاركة في المباريات منذ فترة.

وكانت آخر مباراة خاضها بورو مع ناديه في نهاية يناير الماضي عندما كان معارا إلى صفوف سيفاس سبور التركي.

ويبلغ ميشالاك من العمر 26 عاما وانضم لصفوف أحد في الموسم الماضي قادما من كونيا سبور التركي.

ويجيد ميشالاك اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ومع أحد لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

وفي الموسم الجاري لعب 3 مباريات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ويحل ميشالاك على راتب مع أحد السعودي يبلغ 1.6 مليون دولار في الموسم.

ويلعب مودو بارو صاحب الـ 31 عاما في مركز الجناح الأيسر.

ويرتبط مودو بارو بتعاقد مع أهلي جدة حتى صيف 2025.

ولا يمانع أهلي جدة في رحيل مودو بارو بعد اكتمال عدد اللاعبين الأجانب الثمانية المسموح بهم.

وكان أهلي جدة قد تعاقد مع إيفان توني كثامن اللاعبين الأجانب لهذا الموسم.