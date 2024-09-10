خالد صبحي: الأجواء داخل منتخب مصر جيدة.. وهذه رسالة حسام حسن لي

كشف خالد صبحي مدافع سيراميكا كليوباترا عن رسالة حسام حسن مدرب منتخب مصر له عقب خوضه مباراته الدولية الأولى.

وشارك خالد صبحي للمرة الأولى مع منتخب مصر خلال الفوز على بوتسوانا 4-0 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وقال خالد صبحي عبر أون تايم سبورتس: "حسام حسن أبلغني بأني من أفضل المدافعين وأن اختياره لي لم يكن لسد العجز فقط".

وأضاف "اللعب الدولي يحملني مسؤولية كبرى ويمنحني الدوافع للتواجد المستمر والمشاركة بشكل أكبر مع المنتخب".

وأتم "أبارك لمحد صلاح وصوله إلى المباراة رقم 100 دوليا. لم أشعر أنني غريب داخل المنتخب والأجواء جيدة للغاية".

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وفاز منتخب مصر على منتخب بوتسوانا في ملعبه ليصل إلى النقطة السادسة متصدرا المجموعة الثالثة للتصفيات، والتي تضم أيضا كاب فيردي وموريتانيا.

رباعية فوز مصر سجلها محمود تريزيجيه هدفين، وهدف بقدم محمد صلاح وآخر من مصطفى فتحي.

وشهدت المباراة المشاركة رقم 100 لـ محمد صلاح ومحمد النني مع منتخب مصر