تريزيجيه: أخفيت إصابتي على حسام حسن حتى لا يستبعدني من المباريات

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 22:21

كتب : FilGoal

تريزيجيه

كشف محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر عن انضمامه لمعسكر الفراعنة وهو مصاب، وذلك خلال مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

تريزيجيه

النادي : الريان

مصر

وقال تريزيجيه عبر قناة أون تايم سبورتس: "انضممت لمنتخب مصر مصابا في يدي وكنت أرتدي واقي طويل لليد حتى لا يلاحظ حسام حسن الإصابة ويبعدني عن المشاركة في المباريات".

وأضاف "ألعب مع منتخب مصر منذ 11 عاما وأن أكون ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ الفراعنة يعد تتويجا لمجهودي وكل مباراة أخوضها أعتبرها أول مباراة دولية لي وآخر مباراة في مسيرتي ولا أخاف على نفسي من الإصابة".

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وواصل "الانضمام لمنتخب مصر ليس بسيطا فنحن أفضل منتخب عربي وإفريقي والجميع يعرف مكانتنا وقميص مصر غالي للغاية وأي شخص من الجمهور يتمنى أن يكون لاعبا في المنتخب".

وأردف "ألعب مع صلاح في المنتخب منذ 11 عاما وما وصل له ليس بالصدفة بل نتيجة جهد كبير فهو هداف الدوري الإنجليزي ومثل أعلى لنا جميعا وأي مكان نذهب له نفتخر أننا من بلد صلاح".

وأتم تصريحاته "هذا الجيل تعب كثيرا وأتمنى أن يكلل هذا المجهود بالتتويج ببطولة إفريقيا فهذا حلم حياتي".

وانضم محمود حسن "تريزيجيه" إلى قائمة أفضل 10 هدافين تاريخيين لمنتخب مصر بعد هدفيه ضد بوتسوانا.

وسجل تريزيجيه هدفين لـ منتخب مصر في الشوط الأول ضد بوتسوانا، ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

هدفا تريزيجيه رفعا رصيده من الأهداف الدولية إلى 20 بقميص منتخب مصر.

وبذلك، ارتقى تريزيجيه إلى الرقم 10 في ترتيب هدافي منتخب مصر تاريخيا، خلف جمال عبد الحميد صاحب المركز التاسع برصيد 21 هدفا، ثم أحمد الكاس، وحسن الشاذلي بالتساوي برصيد 25 هدفا.

وفاز منتخب مصر على منتخب بوتسوانا في ملعبه ليصل إلى النقطة السادسة متصدرا المجموعة الثالثة للتصفيات، والتي تضم أيضا كاب فيردي وموريتانيا.

رباعية فوز مصر سجلها محمود تريزيجيه هدفين، وهدف بقدم محمد صلاح وآخر من مصطفى فتحي.

وشهدت المباراة المشاركة رقم 100 لـ محمد صلاح ومحمد النني مع منتخب مصر.

تريزيجيه منتخب مصر حسام حسن
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