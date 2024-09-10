إبراهيم حسن: أتمنى وصول صلاح لـ200 مباراة مع منتخب مصر

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر - بوتسوانا - إبراهيم حسن

عبر إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن سعادته بفوز الفراعنة على بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، مشددا على سعادته بوصول محمد صلاح للمباراة رقم 100 الدولية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال إبراهيم حسن عبر قناة أون تايم سبورتس: "أبارك وصول محمد صلاح لـ100 مباراة دولية وكان من الرائع أن يحقق هذا الرقم المميز مع هذا الانتصار الكبير".

وأضاف "هو لاعب رائع ومهم للمنتخب وأتمنى أن تستمر مسيرته الدولية حتى 200 مباراة".

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وواصل "كل اللاعبين رجال، أشكر المنظومة بالكامل من أكبر فرد لأصغر فرد، الكل بذل الكثير من الجهد في هذا المعسكر الصعب، ومباراة بوتسوانا كان الهدف منها إنهاء المعكسر بشكل جيد ويضعنا في موقف مريح حتى نفكر بهدوء في الفترة المقبلة".

وأكمل "رغم الظروف الصعبة اللاعبين أجادوا وحققوا المطلوب ونفذوا كل أفكار حسام حسن في الملعب رغم عدم تساوي اللاعبين في مستوى اللياقة البدنية وكسبنا العديد من العناصر المميزة".

وأردف "بالنسبة لنا اللعب مساء في إفريقيا أفضل بكثير من اللعب صباحا، وعندما يتم إبلاغنا بتغيير موعد المباراة قبل عدة ساعات يجعلنا في حالة قلق بسبب ترتيبات التغذية وتوقيت النوم والسفر وكل شيء".

وشدد "ظللنا نضغط على كاف حتى النهاية عندما علمنا أن الوضع أصبح كالأمر الواقع وأن الاتحاد الإفريقي يساعد منتخب بوتسوانا كثيرا رغم أنهم ليس لديهم أي حجة لأن الفارق بين المباراتين كبير وكان يتسع لإرسال طائرة أخرى لهم والعودة بها".

وأتم تصريحاته "أبعدنا اللاعبين عن كل شيء حتى لا يتشتت ذهنهم وأن يكون تركيزهم داخل الملعب فقط، وأبارك لجمهور مصر وأعدهم أن يكون المنتخب في تطور مستمر".

حقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وانتصر على بوتسوانا برباعية دون رد.

وفاز منتخب مصر على منتخب بوتسوانا في ملعبه ليصل إلى النقطة السادسة متصدرا المجموعة الثالثة للتصفيات، والتي تضم أيضا كاب فيردي وموريتانيا.

رباعية فوز مصر سجلها محمود تريزيجيه هدفين، وهدف بقدم محمد صلاح وآخر من مصطفى فتحي.

وشهدت المباراة المشاركة رقم 100 لـ محمد صلاح ومحمد النني مع منتخب مصر.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر
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