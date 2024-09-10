6 أرقام تُزين رباعية بوتسوانا - الفوز الأكبر لمدرب مصري منذ 16 عاما.. وتريزيجيه الهداف

نجح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في قيادة الفراعنة لتحقيق فوزًا كبيرًا على حساب بوتسوانا، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في المغرب.

سجل أهداف المنتخب محمود حسن تريزيجيه "هدفين"، ومحمد صلاح هدفا، قبل أن يختتم الرباعية البديل مصطفى فتحي.

النتيجة هي الأكبر لمدرب مصري يقود المنتخب في مباراة خارج الأرض بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم أو كأس الأمم، منذ فوز منتخب مصر تحت قيادة حسن شحاته أمام جيبوتي في يونيو 2008 بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم وانتهت 4-0 لصالح مصر.

والنتيجة هي الأكبر للمنتخب بالتصفيات سواء بقيادة محلية أو أجنبية منذ فوز المنتخب تحت قيادة روي فيتوريا أمام مالاوي خارج الأرض في مارس 2023 بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وانتهت 4-0 لصالح مصر.

وبهدفي محمود تريزيجيه اليوم، نجح في أن يكون هدافا للمنتخب تحت قيادة حسام حسن في 6 مباريات.

تريزيجيه وصل للهدف الرابع، وكذلك ارتقى للترتيب العاشر في هدافي منتخب مصر عبر التاريخ.

ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ:

- حسام حسن (69)

- محمد صلاح (56)

- محمد أبو تريكة (38)

- أحمد حسن (33)

- عمرو زكي (29)

- عماد متعب (28)

- حسن الشاذلي (25)

- أحمد الكأس (25)

- جمال عبد الحميد (21)

- تريزيجيه (20)

ترتيب الهدافين تحت قيادة حسام حسن:

محمود حسن تريزيجيه: 4 أهداف

رامي ربيعه: هدفان

محمد صلاح: هدفان

مصطفى محمد: هدف واحد

إبراهيم عادل: هدف واحد

مصطفى فتحي: هدف واحد

محمد عبد المنعم: هدف واحد

عمر مرموش: هدف واحد

وشارك محمد صلاح، ومحمد النني، في المباراة الرسمية لهما رقم 100 مع المنتخب.

ونجح محمد صلاح في تدوين الهدف رقم 56 في مسيرته مع المنتخب، مبتعدا بفارق 12 هدفا فقط عن الهداف التاريخ لمنتخب مصر حسام حسن برصيد 68 هدفا.

وخلال المباريات الستة أشرك حسام حسن 30 لاعبا، كان آخرهم خالد صبحي لاعب سيراميكا كليوباترا، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، والذين شاركا في مباراة بوتسوانا بشكل أساسي.

كما شارك خالد صبحي في مباراته الدولية الأولى له مع المنتخب، كأحدث الوجوه الدولية الجديدة.

ولم يبدأ كافة المباريات بشكل أساسي تحت قيادة حسام حسن سوى 4 لاعبين، وهم: محمد هاني - رامي ربيعه - مروان عطية - تريزيجيه

أما أكثر اللاعبين مشاركة في عدد الدقائق مع حسام حسن في المباريات الستة:

مروان عطية 535 دقيقة

رامي ربيعه 529 دقيقة

محمد هاني 495 دقيقة

محمود تريزيجية 469 دقيقة

وسيكون التوقف الدولي المقبل للمنتخب في شهر أكتوبر بمواجهة موريتانيا ذهابا وإيابا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، قبل مواجهتي كاب فيردي، وبوتسوانا في آخر جولتين بالتصفيات خلال نوفمبر المقبل، لتنتهي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

ويتصدر المنتخب المصري مجموعته في التصفيات برصيد 6 نقاط.