ليلة مئوية صلاح والنني.. مصر تهزم بوتسوانا برباعية في تصفيات أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وانتصر على بوتسوانا برباعية دون رد.

وفاز منتخب مصر على منتخب بوتسوانا في ملعبه ليصل إلى النقطة السادسة متصدرا المجموعة الثالثة للتصفيات، والتي تضم أيضا كاب فيردي وموريتانيا.

رباعية فوز مصر سجلها محمود تريزيجيه هدفين، وهدف بقدم محمد صلاح وآخر من مصطفى فتحي.

وشهدت المباراة المشاركة رقم 100 لـ محمد صلاح ومحمد النني مع منتخب مصر.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط هجومي ونجح في تسجيل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة 5 بقدم محمود تريزيجيه.

وجاء الهدف بعد خطأ في التمرير من بوتسوانا استغله محمد صلاح وانطلق بالكرة نحو المرمى ثم سدد كرة أبعدها الحارس وتابعها تريزيجيه في الشباك.

وأهدر زيزو فرصة إضافة الثاني في الدقيقة 12 بعدما وصلت له عرضية أرضية من تريزيجيه لكنه سددها في الحارس.

وسقط رامي ربيعة في الأرض بعد تدخل قوي من لاعب بوتسوانا معه في أحد الكرات الهوائية، قبل أن يتلقى العلاج ويكمل المباراة.

وعاد تريزيجيه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 29 ليزيد من تقدم الفراعنة.

هدف تريزيجيه هذه المرة جاء بعدما استلم تمريرة طويلة من رامي ربيعة خلف الدفاع وضعته في مواجهة المرمى ليسدد مباشرة في الشباك.

ومرة أخرى سقط رامي ربيعة على الأرض بعد تدخل قوي من أحد لاعبي بوتسوانا معه، ثم قام واستكمل اللعب.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بثلاثية دون رد.

في الشوط الثاني أضاف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 56 بعد متابعة للكرة إثر عرضية محمد حمدي.

وضاعت فرصة خطيرة من منتخب بوتسوانا بعد انفراد بالمرمى وخروج محمد الشناوي، لكن الكرة مرت جوار القائم.

ومرة أخرى أهدر منتخب بوتسوانا فرصة خطيرة بعد توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وتسديدة مرت أعلى العارضة.

وغادر محمد صلاح الملعب في الدقيقة 75 رفقة تريزيجيه ومحمد حمدي، وشارك الثلاثي محمد النني وإبراهيم عادل وأحمد نبيل "كوكا".

ووصل محمد النني إلى المباراة رقم 100 له بقميص منتخب مصر.

وتصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وأبعدها إلى ركنية.

ثم شارك الثنائي ناصر ماهر ومصطفى فتحي بدلا من زيزو وحمدي فتحي في الدقيقة 83.

وفي الوقت بدل الضائع اختتم مصطفى فتحي رباعية مصر بهدف في الدقيقة 94 بعد تمريرة من إبراهيم عادل.

لينتهي اللقاء بفوز مصر برباعية دون رد.