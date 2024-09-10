بعد صلاح.. النني يدخل نادي المائة مع منتخب مصر

دخل محمد النني نادي المائة مع منتخب مصر بعد تسجيل مشاركته رقم 100 بقميص الفراعنة في المباريات الدولية الرسمية.

محمد النني النادي : الجزيرة مصر

وشارك محمد النني كبديل مع منتخب مصر أمام بوتسوانا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

ويصبح النني اللاعب رقم 15 في تاريخ كرة القدم المصرية الذي يصل للمشاركة رقم 100 أو أكثر مع منتخب الفراعنة.

وتعتبر مواجهة بوتسوانا المباراة رقم 102 للنني مع منتخب مصر لكن هناك مواجهتين غير معتمدتين رسميا أمام كل من سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) وزامبيا في 2013.

ولم تعتمد المباراتين كمباريات دولية بسبب عدم الاتفاق وإجراء أكثر من 7 تغييرات في المواجهتين.

وافتتح النني سجله في المشاركات الدولية بقميص منتخب مصر في 3 سبتمبر 2011 أمام سيراليون في تصفيات أمم إفريقيا.

ويتصدر قائمة اللاعبين الأكثر ظهورا بقميص منتخب مصر، أحمد حسن قائد الفراعنة السابق برصيد 184 مباراة دولية.

وتضم القائمة 15 لاعبا قبل أن يضاف إليهم محمد النني الذي بات قائدا لمنتخب مصر عقب خروج صلاح.

ولعب النني 37 مباراة ودية بينما يشارك للمباراة رقم 24 في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا و20 مباراة بتصفيات كأس العالم بينما لعب 18 مباراة في أمم إفريقيا و3 في كأس العالم.

وسجل محمد النني 8 أهداف في تاريخ مشاركاته بقميص منتخب مصر في الـ 99 مباراة سابقة.