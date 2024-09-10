تريزيجيه يقتحم قائمة الـ 10 التاريخية في منتخب مصر

انضم محمود حسن "تريزيجيه" إلى قائمة أفضل 10 هدافين تاريخيين لمنتخب مصر بعد هدفيه ضد بوتسوانا.

وسجل تريزيجيه هدفين لـ منتخب مصر في الشوط الأول ضد بوتسوانا، ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

هدفا تريزيجيه رفعا رصيده من الأهداف الدولية إلى 20 بقميص منتخب مصر.

وبذلك، ارتقى تريزيجيه إلى الرقم 10 في ترتيب هدافي منتخب مصر تاريخيا، خلف جمال عبد الحميد صاحب المركز التاسع برصيد 21 هدفا، ثم أحمد الكاس، وحسن الشاذلي بالتساوي برصيد 25 هدفا.

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صاحب الـ29 عاما أصبح هداف منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن كذلك برصيد 4 أهداف.

وبخلاف الأهداف العشرين، صنع تريزيجيه 10 أهداف آخرين لزملائه في منتخب مصر.

ويتقدم منتخب مصر على بوتسوانا بثلاثة أهداف حتى الآن. فوز منتظر ليرفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة.

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