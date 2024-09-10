فرانكفورت يكشف آخر تطورات إصابة مرموش

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 20:29

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش

كشف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني آخر تطورات إصابة الدولي المصري عمر مرموش.

وخرج عمر من معسكر منتخب مصر عقب الفوز على كاب فيردي يوم الجمعة بسبب الإصابة، ليغيب عن لقاء بوتسوانا يوم الثلاثاء.

وقال آينتراخت فرانكفورت عبر موقعه الرسمي: "عمر مرموش يعاني من مشاكل طفيفة في الركبة".

أخبار متعلقة:
الزمالك يكشف موعد وصول عمر فرج محمد صلاح يدخل نادي المائة مع منتخب مصر بهدف وسام ومشاركة عمر فرج.. منتخب فلسطين يخسر أمام الأردن بثلاثية وصول سيف الجزيري إلى القاهرة

وأضاف النادي الألماني "اللاعب خاض تدريبات فردية اليوم وهدفه المشاركة ضد فولفسبورج يوم السبت المقبل".

ويحل فرانفكورت ضيفا على فولفسبورج ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

جريدة بيلد الألمانية ذكرت في وقت سابق أن عمر مرموش عاد إلى ناديه يوم الاثنين وخضع لفحوصات يوم الثلاثاء أثبتت إصابته في الرباط الجانبي للركبة.

وأضاف التقرير أن مرموش خضع للعلاج وتدرب منفردا كإجراء احترازي يوم الثلاثاء، وأن هناك شكوك حول إمكانية مشاركته أمام ناديه القديم.

وقال متحدث باسم النادي لجريدة بيلد: "لا نظن حاليا أن إصابة مرموش خطيرة، لكن لا يمكننا التأكد من ذلك في الوقت الحالي".

ومن غير الواضح حاليا ما إذا كان مرموش سيدخل التشكيل الأساسي أم سيجلس على مقاعد البدلاء فقط.

يذكر أن مرموش سجل هدفا في شباك كاب فيردي ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الجمعة، قبل أن ينهي اللقاء مصابا.

مهاجم وادي دجلة السابق شارك كأساسي في المباريات الـ3 الأولى بالموسم الجديد.

وسجل البالغ من العمر 25 عاما هدفا وصنع 3 في المباريات الـ3 .

في الموسم الماضي، أحرز مرموش 17 هدفا في 41 مباراة بمختلف المسابقات.

منتخب مصر عمر مرموش
نرشح لكم
مؤتمر حسام حسن: ما ينتظرنا في المستقبل هو الأهم ولا يوجد مباريات سهلة في إفريقيا محمد هاني: لم نتأثر بتعديل موعد مباراة بوتسوانا.. وبعثنا رسالة لكل إفريقيا "لست في اختبار".. أسامة فيصل يروى كواليس تعليمات حسام حسن قبل مواجهة بوتسوانا خالد صبحي: الأجواء داخل منتخب مصر جيدة.. وهذه رسالة حسام حسن لي تريزيجيه: أخفيت إصابتي على حسام حسن حتى لا يستبعدني من المباريات انتهت مجموعة مصر - كاب فيردي (2)-(0) موريتانيا.. نهاية المباراة إبراهيم حسن: أتمنى وصول صلاح لـ200 مباراة مع منتخب مصر 6 أرقام تُزين رباعية بوتسوانا - الفوز الأكبر لمدرب مصري منذ 16 عاما.. وتريزيجيه الهداف
أخر الأخبار
مؤتمر حسام حسن: ما ينتظرنا في المستقبل هو الأهم ولا يوجد مباريات سهلة في إفريقيا 4 دقيقة | منتخب مصر
دوري الأمم الأوروبية - هدف تاريخي في تعادل هولندا وألمانيا.. وليلة استثنائية لـ كين مع إنجلترا 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - المصري يستهدف ضم خالد صبحي والقرموطي من سيراميكا كليوباترا 34 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – المصري يتمم اتفاقه لضم سامادو لاعب منتخب بينين 48 دقيقة | الكرة المصرية
محمد هاني: لم نتأثر بتعديل موعد مباراة بوتسوانا.. وبعثنا رسالة لكل إفريقيا 56 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - أحمد عمر لـ في الجول: قرعة الاتحاد صعبة لكن البطل لا يهمه من يواجه ساعة | كرة سلة
خبر في الجول - حُكم من فيفا ضد الزمالك بسبب أتشيمبونج.. ومُهلة للأبيض ساعة | الدوري المصري
"لست في اختبار".. أسامة فيصل يروى كواليس تعليمات حسام حسن قبل مواجهة بوتسوانا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح