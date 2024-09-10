تصفيات كأس العالم - سون يقود كوريا الجنوبية لفوز عسير على عُمان

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 20:00

كتب : FilGoal

سون - منتخب كوريا الجنوبية ضد عمان

حقق منتخب كوريا الجنوبية انتصاره الأول ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب كوريا الجنوبية على عمان بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من التصفيات.

وسجل هوانج هي تشان هدف التقدم لمنتخب كوريا الجنوبية التقدم مبكرا بعد مرور 10 دقائق.

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وأدرك منتخب عمان التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعدما سجل هيون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45+2

وسجل هيونج مين سون نجم توتنام الهدف الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 82 بعد كفاح من المنتخب العماني.

واحتسب حكم المباراة 16 دقيقة وقت بدل ضائع، ليسجل جو مهاجم كوريا الجنوبية الهدف الثالث في الدقيقة 90+11.

وشهدت المواجهة منح الحكم لـ16 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني، إذ تمكن جو من تسجيل الهدف الثالث لصالح الضيوف 90+11.

الفوز رفع رصيد منتخب كوريا الجنوبية إلى أربع نقاط بينما بقي منتخب عُمان دون رصيد.

ويتقاسم منتخب يكوريا الجنوبية والأردن صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما.

يذكر أن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

كوريا الجنوبية سون هيونج مين
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