مران الزمالك - انتظام الثنائي الجديد.. وظهور سيف الجزيري

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 19:34

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

انتظم السنغالي سدي ندياي ومحمدي حمدي ثنائي الزمالك الجديد في تدريبات الفريق.

وتعاقد الزمالك مع ندياي لمدة 4 مواسم، فيما انتقل محمد حمدي لصفوفه معارا من إنبي.

ويواصل الزمالك تحضيراته استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

أخبار متعلقة:
محمد صلاح يدخل نادي المائة مع منتخب مصر خبر في الجول - معتز زدام يقترب من الدوري الجزائري خبر في الجول - المصري في مفاوضات متقدمة مع سيراميكا لضم القرموطي هدف تاريخي.. وسام أبو علي يفتتح سجله التهديفي بقميص فلسطين

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.

كما تواجد التونسي سيف الدين الجزيري في تدريبات الفريق، لمصافحة زملائه والجهاز الفني بعد عودته من تونس عصر اليوم.

وعاد الجزيري إلى القاهرة بعد التواجد في صفوف منتخب بلاده، عقب خوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك بداية من الغد، استعداداً للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني، كما يستعد لمواجهة الأهلي المرتقبة ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر ضمن نهائي السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالرياض العاصمة السعودية.

الزمالك محمد حمدي سيف الجزيري
نرشح لكم
في مباراته رقم 100.. صلاح يسجل هدفه الـ 56 ويقترب أكثر من حسام حسن هداف المنتخب - تريزيجيه يسجل رابع أهدافه تحت قيادة حسام حسن محمد صلاح يدخل نادي المائة مع منتخب مصر تشكيل بوتسوانا - ثلاثي محترف أمام مصر مباشر تصفيات أمم إفريقيا - بوتسوانا (0)-(3) مصر.. خروج زيزو تشكيل مصر – خالد صبحي أساسي لأول مرة.. وأسامة فيصل يقود الهجوم ضد بوتسوانا وصول سيف الجزيري إلى القاهرة خبر في الجول - بارو رغبة جوميز الأولى.. وخطوة من الزمالك
أخر الأخبار
في مباراته رقم 100.. صلاح يسجل هدفه الـ 56 ويقترب أكثر من حسام حسن 11 دقيقة | منتخب مصر
تريزيجيه يقتحم قائمة الـ 10 التاريخية في منتخب مصر 17 دقيقة | منتخب مصر
فرانكفورت يكشف آخر تطورات إصابة مرموش 21 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - قرعة متوازنة للثلاثي المصري بالبطولة العربية.. وموقف صالة مجموعة الاتحاد 35 دقيقة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - سون يقود كوريا الجنوبية لفوز عسير على عُمان 49 دقيقة | آسيا
مران الزمالك - انتظام الثنائي الجديد.. وظهور سيف الجزيري ساعة | الكرة المصرية
بهدف وسام ومشاركة عمر فرج.. منتخب فلسطين يخسر أمام الأردن بثلاثية ساعة | آسيا
هداف المنتخب - تريزيجيه يسجل رابع أهدافه تحت قيادة حسام حسن ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح