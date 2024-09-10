مران الزمالك - انتظام الثنائي الجديد.. وظهور سيف الجزيري

انتظم السنغالي سدي ندياي ومحمدي حمدي ثنائي الزمالك الجديد في تدريبات الفريق.

وتعاقد الزمالك مع ندياي لمدة 4 مواسم، فيما انتقل محمد حمدي لصفوفه معارا من إنبي.

ويواصل الزمالك تحضيراته استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.

كما تواجد التونسي سيف الدين الجزيري في تدريبات الفريق، لمصافحة زملائه والجهاز الفني بعد عودته من تونس عصر اليوم.

وعاد الجزيري إلى القاهرة بعد التواجد في صفوف منتخب بلاده، عقب خوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك بداية من الغد، استعداداً للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني، كما يستعد لمواجهة الأهلي المرتقبة ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر ضمن نهائي السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالرياض العاصمة السعودية.