بهدف وسام ومشاركة عمر فرج.. منتخب فلسطين يخسر أمام الأردن بثلاثية

خسر منتخب فلسطين أمام الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وشهد اللقاء مشاركة عمر فرج لاعب الزمالك الجديد، كما سجل وسام أبو علي مهاجم الأهلي هدف الفدائي الوحيد.

ونجح يزن النعيمات في قيادة النشامى بتسجيل هدفين بينما أضاف نور الروابدة الهدف الثالث.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بالتساوي مع كوريا الجنوبية.

بينما تجمد رصيد منتخب فلسطين عند نقطة واحدة بعد التعادل أمام كوريا الجنوبية في الجولة الافتتاحية.

ويعتبر هدف وسام أبو علي هدفا تاريخيا في الدقيقة 41 إذ أنه الهدف الأول في تاريخ مشاركات منتخب فلسطين بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم.

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ويلعب منتخب العراق أمام الكويت في ختام منافسات الجولة الثانية مساء اليوم.

وشارك عمر فرج مهاجم الزمالك الجديد كبديل في الدقيقة 83 بدلا من محمود أبو وردة.

ويصل عمر فرج إلى القاهرة غدا الأربعاء تمهيدا للانتظام بصفوف فريق الزمالك.

ويلعب منتخب فلسطين مباراته المقبلة أمام العراق في الجولة الثالثة من التصفيات يوم 10 أكتوبر المقبل.

بينما يستضيف منتخب الأردن نظيره كوريا الجنوبية.