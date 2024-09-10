هداف المنتخب - تريزيجيه يسجل رابع أهدافه تحت قيادة حسام حسن

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 19:20

كتب : FilGoal

تريزيجيه

سجل محمود حسن تريزيجيه هدفين للمنتخب المصري في شباك مضيفه بوتسوانا، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب.

ونجح تريزيجيه في متابعة تسديدة محمد صلاح التي ارتدت من الحارس ليسددها في الشباك معلنا تقدم المنتخب المصري بالهدف الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعه، ليسددها تريزيجيه المنفرد بالمرمى في الشباك مضيفا الهدف الثاني.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 56 بعد متابعة كرة عرضية لمحمد حمدي.

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ووصل تريزيجيه لأربعة أهدافه مع المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لينفرد بصدارة الهدافين.

ويعد هدف مصر في شباك بوتسوانا هو الحادي عشر لمصر في 6 مباريات تحت قيادة حسام حسن، حيث سجل تريزيجية هدفين في شباك بوركينا فاسو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل هدفي اليوم أمام بوتسوانا.

ويتصدر المنتخب المصري مجموعته بعد الفوز في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة على حساب كاب فيردي، فيما خسر منتخب بوتسوانا أمام موريتانيا بهدف نظيف.

وجاء ترتيب الهدافين تحت قيادة حسام حسن، والمساهمات كالتالي:

محمود حسن تريزيجيه: 4 أهداف

رامي ربيعه: هدفان، وصناعة هدف

محمد صلاح: هدفان، وصناعة هدف.

مصطفى محمد: هدف واحد، وصناعة هدف.

محمد عبد المنعم: هدف واحد

عمر مرموش: هدف واحد

إبراهيم عادل: هدف واحد

محمد حمدي: صناعة هدفين

محمد هاني: صناعة هدف

إمام عاشور: صناعة هدف

مروان عطية: صناعة هدف

محمود تريزيجيه منتخب مصر بوتسوانا
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