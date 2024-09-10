محمد صلاح يدخل نادي المائة مع منتخب مصر

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 19:01

كتب : محمد سمير

محمد صلاح - علم مصر

دخل محمد صلاح نادي المائة مع منتخب مصر بعد تسجيل مشاركته رقم 100 بقميص الفراعنة في المباريات الدولية الرسمية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ويقود محمد صلاح منتخب مصر أمام بوتسوانا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

ويصبح صلاح اللاعب رقم 15 في تاريخ كرة القدم المصرية الذي يصل للمشاركة رقم 100 أو أكثر مع منتخب الفراعنة.

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وتعتبر مواجهة بوتسوانا المباراة رقم 102 لصلاح مع منتخب مصر لكن هناك مواجهتين غير معتمدتين رسميا أمام كل من سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) وزامبيا في 2013.

ولم تعتمد المباراتين كمباريات دولية بسبب عدم الاتفاق وإجراء أكثر من 7 تغييرات في المواجهتين.

وافتتح محمد صلاح سجله في المشاركات الدولية بقميص منتخب مصر في 3 سبتمبر 2011 أمام سيراليون في تصفيات أمم إفريقيا.

ويتصدر قائمة اللاعبين الأكثر ظهورا بقميص منتخب مصر، أحمد حسن قائد الفراعنة السابق برصيد 184 مباراة دولية.

وتضم القائمة 14 لاعبا قبل أن يضاف إليهم محمد صلاح قائد المنتخب الحالي.

وقد تصل القائمة إلى 16 لاعبا اليوم أيضا حال مشاركة محمد النني الذي وصل إلى 101 مباراة لكن مباراتي سوازيلاند وزامبيا أيضا غير محتسبتين.

وبذلك يكون لعب محمد صلاح 27 مباراة مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا و30 مواجهة ودية و24 بتصفيات كأس العالم و19 مواجهة في أمم إفريقيا بجانب مباراتين في كأس العالم.

وسجل محمد صلاح 55 هدفا دوليا بقميص منتخب مصر خلال 99 مباراة سابقة.

ويشهد نادي المائة للاعبين المشاركين بـ 100 مباراة دولية أو أكثر بقميص منتخب مصر كل من:

- أحمد حسن 184 مباراة دولية

- حسام حسن (177)

- عصام الحضري (159)

- أحمد فتحي (135)

- إبراهيم حسن (131)

- هاني رمزي (122)

- وائل جمعة (114)

- عبد الظاهر السقا (112)

- أحمد الكاس (110)

- ربيع ياسين (108)

- أحمد شوبير (107)

- نادر السيد (104)

- حسني عبد ربه (102)

- محمد أبو تريكة (100)

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