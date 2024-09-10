خبر في الجول - معتز زدام يقترب من الدوري الجزائري

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 18:50

كتب : عمرو نبيل

المصري ضد سموحة

اقترب التونسي معتز زدام من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الجزائري.

وعاد زدام إلى الترجي بعد نهاية إعارته إلى المصري البورسعيدي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن معتز زدام بات قريبا من الانتقال إلى شباب بلوزداد الجزائري.

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ومن المقرر أن ينتقل زدام إلى شباب بلوزداد لمدة موسم معارا من الترجي.

وقضى زدام الموسم المنصرم معارا من الترجي التونسي للمصري مع أحقية الشراء.

وكان مصدر من المصري قد كشف في وقت سابق عن عدم تفعيل بند الشراء في عقد زدام.

وقال المصدر لـ FilGoal.com : "قررنا عدم تفعيل بند شراء معتز زدام من الترجي بسبب رؤية الجهاز الفني ولانخفاض مستوا".

ونشر اللاعب رسالة شكر لجماهير المصري عبر حسابه على إنستاجرام عقب رحيله بشكل رسمي.

وشارك صاحب الـ 23 عاما في 28 مباراة بقميص المصري وخلالها سجل 6 أهداف.

معتز زدام المصري الترجي
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