تشكيل بوتسوانا - ثلاثي محترف أمام مصر

كشف ديدييه جوميز المدير الفني لمنتخب بوتسوانا، تشكيل فريقه لمواجهة مصر في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

ويضم تشكيل منتخب بوتسوانا لاعبين من الدوري المحلي، فيما يتواجد 3 لاعبين فقط محترفين بالخارج بدوريات الجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا.

ويضم تشكيل بوتسوانا اللاعب كابيلو سيكانينج صاحب الـ31 عاما والذي ينشط في الدوري المغربي من خلال نادي المغرب الفاسي.

كما يتواجد في التشكيل جاب موهوتسيوا صاحب الـ27 عاما والذي يلعب في نادي أولمبي الشلف الجزائري، بالإضافة إلى قائد الفريق ولاعب كايزر تشيفز ثاتاياوني ويتلهوكوي صاحب الـ26 عاما.

وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى فوكس جويتسيوني، واللاعبون: ثاتاياوني ويتلهوكوي - موشيه جاولاولي - ألفورد فيلافي - جاب موهوتسيوا - كابيلو سيكانينج - أوليبجينج راموتسي - تيبوجو كوبيلانج - بنسون كيتسو مانجولو - كوكيتسو مجافي - تومسيانج

وخسر منتخب بوتسوانا الجولة الأولى أمام موريتانيا بهدف نظيف، فيما حقق المنتخب المصري الفوز على كاب فيردي بثلاثية نظيفة.

وتأخرت وصول طائرة بوتسوانا إلى البلاد، حيث وصلت قبل 6 ساعات فقط من من مواجهة مصر اليوم الثلاثاء.

ووصلت الطائرة في الواحدة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وتواجد مسؤولو الاتحاد البوتسواني لكرة القدم في انتظار وصول منتخب بوتسوانا بالمطار.

وقرر الاتحاد الإفريقي "كاف" تعديل موعد المباراة من الساعة الثالثة بتوقيت بوتسوانا (الرابعة بتوقيت مصر) إلى الساعة السادسة بتوقيت بوتسوانا (السابعة بتوقيت مصر).