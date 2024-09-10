تصفيات كأس العالم - قطر تتعادل مع كوريا الشمالية بعد عاصفة رعدية
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 18:31
كتب : FilGoal
حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة قطر وكوريا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم.
وتعادل منتخب قطر أمام مستضيفه منتخب كوريا الشمالية 2-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
أهداف المباراة |
كوريا الشمالية 2 - 2 منتخبنا الوطني#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#رحلتنا_إلى2026 || #جمهورنا_مصدر_قوتنا pic.twitter.com/Y9B0RL5OzU— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 10, 2024
وسجل ري إيل سونغ هدف التقدم لمنتخب كوريا الشمالية من تسديدة قوية بعيدة المدى في الدقيقة 19.
وأدرك المنتخب القطري من إدراك هدف التعادل عبر ركلة جزاء ترجمها بنجاح أكرم عفيف في الدقيقة 31.
ونجح المعز علي في تسجيل الهدف الثانيلمنتخب قطر بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44.
وفي الدقيقة 51 سجل منتخب كوريا الشمالية الهدف الثاني لمنتخب كوريا الشمالية من ركلة حرة مباشرة.
المباراة توقفت في الدقيقة 57 ولمدة 20 دقيقة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على الملعب.
وحصل منتخبي قطر وكوريا الشمالية على النقطة الأولى في التصفيات بعد مباراتين لكل فريق.
فيما يتصدر منتخبي الإمارات وإيران ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط ولعب كل منهما مباراة واحدة.