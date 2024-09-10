انتهت تصفيات أمم إفريقيا - بوتسوانا (0)-(4) مصر.. فوز الفراعنة
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوتسوانا ضد مصر في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.
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نهاية المباراة بفوز مصر برباعية
ق 94: جوووووووووول الرابع مصطفى فتحي
ق 83: نزول مصطفى فتحي وناصر ماهر بدلا من حمدي فتحي وزيزو
ق 78: الشناوي يتصدى لتسديدة قوية
ق 75: خروج محمد حمدي ومحمد صلاح وتريزيجيه، ونزول النني وإبراهيم عادل وكوكا
ق 71: فرصة جديدة ضائعة أمام الشناوي
ق 70: فرصة ضائعة بغرابة
ق 56: جووووول صلاح
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين
ق 35: سقوط رامي ربيعة مرة أخرى
ق 29: جوووووول الثاني من تريزيجيه
ق 12: الثاني يضيع من زيزو بعد تمريرة من تريزيجيه
ق 5: جوووووووووووول تريزيجيه والأول
انطلاق المباراة
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