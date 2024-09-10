تشكيل مصر – خالد صبحي أساسي لأول مرة.. وأسامة فيصل يقود الهجوم ضد بوتسوانا

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 18:06

كتب : FilGoal

خالد صبحي - منتخب مصر

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بـ خالد صبحي لأول مرة في تشكيل الفراعنة أمام بوتسوانا.

خالد صبحي

النادي : سيراميكا كليوباترا

بوتسوانا
مصر

ويلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

ويشارك خالد صبحي بجوار رامي ربيعة في خط الدفاع.

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بينما يقود أسامة فيصل هجوم مصر بعد إصابة مصطفى محمد.

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" في مركز الجناح الأيسر بعد غياب عمر مرموش للإصابة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: محمد صلاح – أسامة فيصل – محمود تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

المهدي سليمان – مصطفى شوبير – أحمد رمضان – أحمد عيد – محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – محمد النني – ناصر ماهر – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل – محمد الشامي

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية دون رد، وخسر منتخب بوتسوانا ضد موريتانيا بهدف.

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