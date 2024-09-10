تشكيل مصر – خالد صبحي أساسي لأول مرة.. وأسامة فيصل يقود الهجوم ضد بوتسوانا

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بـ خالد صبحي لأول مرة في تشكيل الفراعنة أمام بوتسوانا.

خالد صبحي النادي : سيراميكا كليوباترا بوتسوانا مصر

ويلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

ويشارك خالد صبحي بجوار رامي ربيعة في خط الدفاع.

بينما يقود أسامة فيصل هجوم مصر بعد إصابة مصطفى محمد.

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" في مركز الجناح الأيسر بعد غياب عمر مرموش للإصابة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: محمد صلاح – أسامة فيصل – محمود تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

المهدي سليمان – مصطفى شوبير – أحمد رمضان – أحمد عيد – محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – محمد النني – ناصر ماهر – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل – محمد الشامي

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية دون رد، وخسر منتخب بوتسوانا ضد موريتانيا بهدف.