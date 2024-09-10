هدف تاريخي.. وسام أبو علي يفتتح سجله التهديفي بقميص فلسطين

نجح وسام أبو علي في افتتاح سجله التهديفي مع منتخب فلسطين في ثالث مبارياته الدولية.

ويلعب وسام أبو علي ثالث مبارياته الدولية بعد استدعائه لأول مرة في يونيو الماضي.

ويعتبر هدف وسام أبو علي تاريخيا كونه الأول في تاريخ المنتخب الفلسطيني بالمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وسجل وسام أبو علي في شباك منتخب الأردن معلنا تعادل بلاده بهدف لكل فريق قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

ولعب وسام مباراتين سابقتين بقميص منتخب فلسطين أمام كل من لبنان وكوريا الجنوبية وانتهت المواجهتين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويقع منتخب فلسطين في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم بجانب منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن والكويت وعمان.

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما ينتقل صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى مرحلة الملحق.

وكان وسام أبو علي قد انتقل إلى صفوف الأهلي المصري في يناير الماضي.

ونجح خلال 26 مباراة خاضهم بقميص الفريق الأحمر في المساهمة بـ 25 هدفا بعد تسجيل 19 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وتوج وسام في موسمه الأول مع الأهلي بلقب هداف الدوري المصري بعد تسجيل 18 هدفا.

وحصد وسام مع الأهلي ألقاب الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

video:1