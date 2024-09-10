هدف تاريخي.. وسام أبو علي يفتتح سجله التهديفي بقميص فلسطين

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 17:57

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين

نجح وسام أبو علي في افتتاح سجله التهديفي مع منتخب فلسطين في ثالث مبارياته الدولية.

ويلعب وسام أبو علي ثالث مبارياته الدولية بعد استدعائه لأول مرة في يونيو الماضي.

ويعتبر هدف وسام أبو علي تاريخيا كونه الأول في تاريخ المنتخب الفلسطيني بالمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

أخبار متعلقة:
تشكيل فلسطين - وسام أبو علي يقود الهجوم ضد الأردن.. وعمر فرج على مقاعد البدلاء محمود وادي: عمر فرج سيكون إضافة للزمالك.. ووسام أبو علي يستطيع تقديم أكثر مما قدمه حوار – وسام أبو علي: فخور بما حققته مع الأهلي لأول مرة في مسيرتي.. وأنا عاشق له أول مواجهة رسمية.. فلسطين تخطف نقطة من كوريا الجنوبية بمشاركة وسام أبو علي

وسجل وسام أبو علي في شباك منتخب الأردن معلنا تعادل بلاده بهدف لكل فريق قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

ولعب وسام مباراتين سابقتين بقميص منتخب فلسطين أمام كل من لبنان وكوريا الجنوبية وانتهت المواجهتين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويقع منتخب فلسطين في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم بجانب منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن والكويت وعمان.

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما ينتقل صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى مرحلة الملحق.

وكان وسام أبو علي قد انتقل إلى صفوف الأهلي المصري في يناير الماضي.

ونجح خلال 26 مباراة خاضهم بقميص الفريق الأحمر في المساهمة بـ 25 هدفا بعد تسجيل 19 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وتوج وسام في موسمه الأول مع الأهلي بلقب هداف الدوري المصري بعد تسجيل 18 هدفا.

وحصد وسام مع الأهلي ألقاب الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

تصفيات آسيا تصفيات كأس العالم وسام أبو علي منتخب فلسطين
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - سون يقود كوريا الجنوبية لفوز عسير على عُمان بهدف وسام ومشاركة عمر فرج.. منتخب فلسطين يخسر أمام الأردن بثلاثية تصفيات كأس العالم - قطر تتعادل مع كوريا الشمالية بعد عاصفة رعدية ثنائية نادرة تنقذ مانشيني.. السعودية تقلب الطاولة على الصين في تصفيات كأس العالم انتهت تصفيات آسيا - فلسطين (1)-(3) الأردن.. انتصار النشامى تشكيل فلسطين - وسام أبو علي يقود الهجوم ضد الأردن.. وعمر فرج على مقاعد البدلاء مواعيد مباريات الثلاثاء - مصر ضد بوتسوانا.. وقمة في دوري الأمم الأوروبية مباراة جديدة تساوي هدف.. عبد القادر يسجل في تعادل مثير لقطر في كأس نجوم قطر
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يستهدف ضم خالد صبحي والقرموطي من سيراميكا كليوباترا 2 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – المصري يتمم اتفاقه لضم سامادو لاعب منتخب بينين 16 دقيقة | الكرة المصرية
محمد هاني: لم نتأثر بتعديل موعد مباراة بوتسوانا.. وبعثنا رسالة لكل إفريقيا 24 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - أحمد عمر لـ في الجول: قرعة الاتحاد صعبة لكن البطل لا يهمه من يواجه 53 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - حُكم من فيفا ضد الزمالك بسبب أتشيمبونج.. ومُهلة للأبيض 55 دقيقة | الدوري المصري
"لست في اختبار".. أسامة فيصل يروى كواليس تعليمات حسام حسن قبل مواجهة بوتسوانا ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - بسبب المشاركة والجاهزية.. كفة ميشالاك أرجح من بورو في الزمالك ساعة | ميركاتو
خالد صبحي: الأجواء داخل منتخب مصر جيدة.. وهذه رسالة حسام حسن لي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح