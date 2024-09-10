ثنائية نادرة تنقذ مانشيني.. السعودية تقلب الطاولة على الصين في تصفيات كأس العالم
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 17:51
كتب : FilGoal
حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا خارج ملعبه على حساب الصين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقلب المنتخب السعودي تأخره بهدف أمام نظيره الصيني إلى الفوز بنتيجة 2-1.
وسجل علي لاجامي بالخطأ في مرماه هدف تقدم منتخب الصين في الدقيقة 14.
فيما سجل حسن قادش مدافع اتحاد جدة ثنائية المنتخب السعودي في الدقيقتين 39 و90.
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أهداف المباراة |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 10, 2024
الصين 1 - 2 السعودية#الصين_السعودية#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/ZkWD3a5NKo
وبدأ المنتخب الصيني المباراة بشكل قوي ونجح في تسجيل الهدف الأول بعد خطأ من علي لاجامي مدافع السعودية في الدقيقة 14.
وحصل محمد كنو لاعب وسط السعودية على البطاقة الحمراء في الدقيقة 19.
ونجح حسن كادش في تسجيل هدف التعادل لمنتخب السعودية في الدقيقة 40 من عمر اللقاء برأسية قوية مستغلا عرضية ناصر الدوسري من ركلة ركنية.
وفي الدقيقة 90 عاد حسن كادش ليسجل الهدف الثاني لمنتخب السعودية بضربة رأسية جديدة.
كادش مدافع اتحاد جدة سجل ثنائية نادرة، إذ سجل لأول مرة بقميص المنتخب السعودي خلال 9 مباريات خاضها بقميص الأخضر.
الفوز رفع رصيد السعودية إلى 4 نقاط فيما توقف رصيد الصين بلا نقاط.
وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، يليه منتخبي اليابان والبحرين ولكل منهما 3 نقاط ولكن بعد خوض مباراة واحدة.
ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثانية التي تضم كل من: الصين واليابان والبحرين وإندونيسيا وأستراليا.