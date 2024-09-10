وصول سيف الجزيري إلى القاهرة

أعلن نادي الزمالك وصول التونسي سيف الدين الجزيري إلى القاهرة بعد تواجده في صفوف منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي.

وخاض المنتخب التونسي مباراتين بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم أمم مدغشقر وجامبيا.

وحقق نسور قرطاج الفوز في المباراتين بنتيجة 1-0، و2-1 على الترتيب.

ولم يدفع فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس بسيف الجزيري في المباراتين وأبقاه على مقاعد البدلاء.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك بدءًا من الأربعاء استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

ويستعد فريق الزمالك للقاء فريق الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية، قبل خوض مواجهة الإياب يوم 20 سبتمبر في القاهرة.

ولعب الجزيري الموسم الماضي 17 مباراة في الدوري المصري سجل خلالهم 7 أهداف، فيما شارك في 12 مباراة بالكونفدرالية الإفريقية والتي توج بها الزمالك ونجح في تسجيل هدفين وصنع آخر.

وانتهت مشكلة الجزيري مع الزمالك بعد تراجعه عن شكواه بعد التوصل لاتفاق يقضي حصوله على 250 ألف دولار من مستحقاته.