خبر في الجول - بارو رغبة جوميز الأولى.. وخطوة من الزمالك

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

مودو بارو - أهلي جدة

لا يزال نادي الزمالك يبحث عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ودخل الجامبي مودو بارو جناح أهلي جدة دائرة اهتمامات نادي الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب الجامبي هو أكثر من نال إعجاب جوزيه جوميز.

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وأبدى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك رغبته في ضم اللاعب.

ومن جانبه يعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة مع المدير الفني مساء اليوم الثلاثاء لحسم الأمور.

ويأتي ذلك نظرا لضيق الوقت ومن أجل بدء التفاوض.

ويلعب مودو بارو صاحب الـ 31 عاما في مركز الجناح الأيسر.

وسبق وأن لعب مودو بارو في أندية سوانزي ونوتنجهام فورست وبلاكبيرن وليدز وريدينج في إنجلترا.

بينما لعب دينيزيل سبور وسيفاس سبور في تركيا، وجيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.

وأخيرا انضم مودو بارو لصفوف أهلي جدة في أول تجربة عربية.

ويرتبط مودو بارو بتعاقد مع أهلي جدة حتى صيف 2025.

ولا يمانع أهلي جدة في رحيل مودو بارو بعد اكتمال عدد اللاعبين الأجانب الثمانية المسموح بهم.

وكان أهلي جدة قد تعاقد مع إيفان توني كثامن اللاعبين الأجانب لهذا الموسم.

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