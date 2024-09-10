الزمالك يكشف موعد وصول عمر فرج

كشف نادي الزمالك موعد وصول المهاجم الفلسطيني عمر فرج إلى القاهرة من أجل الانتظام في صفوف الفريق الأبيض.

عمر فرج النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن الزمالك وصول عمر فرج إلى القاهرة غدا الأربعاء، وذلك بعد نهاية مشاركته مع منتخب فلسطين.

ويلعب عمر فرج مع فلسطين ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد الزمالك للقاء الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.

وتعاقد الزمالك حتى الآن مع 4 صفقات وهي المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج، ومحمد حمدي لاعب إنبي، والسنغالي سيدي ندياي.