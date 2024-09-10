الزمالك يكشف موعد وصول عمر فرج
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 17:44
كتب : FilGoal
كشف نادي الزمالك موعد وصول المهاجم الفلسطيني عمر فرج إلى القاهرة من أجل الانتظام في صفوف الفريق الأبيض.
وأعلن الزمالك وصول عمر فرج إلى القاهرة غدا الأربعاء، وذلك بعد نهاية مشاركته مع منتخب فلسطين.
ويلعب عمر فرج مع فلسطين ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026.
ويستعد الزمالك للقاء الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.
وتعاقد الزمالك حتى الآن مع 4 صفقات وهي المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج، ومحمد حمدي لاعب إنبي، والسنغالي سيدي ندياي.
نرشح لكم
مران الزمالك - انتظام الثنائي الجديد.. وظهور سيف الجزيري خبر في الجول - معتز زدام يقترب من الدوري الجزائري خبر في الجول - المصري في مفاوضات متقدمة مع سيراميكا لضم القرموطي وصول سيف الجزيري إلى القاهرة خبر في الجول - بارو رغبة جوميز الأولى.. وخطوة من الزمالك الصفقة الرابعة.. الزمالك يضم سيدي ندياي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: بوبيندزا سيتعرض للإيقاف إذا وقع لفريق آخر غير الزمالك نادر فرج: هكذا حفزني إيهاب جلال.. وحزنت على رحيل الساعي وعبد الرحمن مجدي
أخر الأخبار
فرانكفورت يكشف آخر تطورات إصابة مرموش 20 دقيقة | منتخب مصر