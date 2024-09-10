انتهت تصفيات آسيا - فلسطين (1)-(3) الأردن.. انتصار النشامى
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 17:12
كتب : FilGoal
يلعب منتخب فلسطين أمام الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.
وجمع كل من المنتخبين نقطة واحدة في الجولة الافتتاحية.
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نهاية المباراة
ق90 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع
ق83 مشاركة عمر فرج لاعب الزمالك الجديد مع منتخب فلسطين
ق72 جوووول الثالث
ق56 عدي الدباغ يهدر فرصة التعادل والفرصة ترد للأردن لكن العارضة تنقذ فلسطين من هدف للتعمري
ق50 جوووول جديد ليزن النعيمات بتسديدة بقدمه اليسرى يعلن التقدم للنشامى
نهاية الشوط الأول
ق41 جووووول وسام أبو علي يسجل أولى أهدافه الدولية برأسية
ق5 جوووول أول يسجله يزن النعيمات يتقدم به للأردن
انطلاق المباراة
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