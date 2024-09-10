الصفقة الرابعة.. الزمالك يضم سيدي ندياي

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع المهاجم السنغالي سيدي ندياي قادما من جيدياوايي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتد تعاقد ندياي مع الزمالك لمدة 4 مواسم.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب البالغ من العمر 19 عاما تحت السن.

ويمتلك كل فريق في الدوري المصري الحق في قيد 3 لاعبين تحت السن وفقا للائحة الموسم الجديد من المسابقة.

ويرتدي ندياي قميص فريقه جيدياوايي منذ فبراير الماضي عقب تصعيده للفريق الأول، إذ خاض 8 مباريات في الدوري السنغالي.

وسجل ندياي 5 أهداف احتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السنغالي، الذي تصدر قائمته سوليماني سيسيه برصيد 8 أهداف.

الأهداف الـ 5 من أصل 27 سجلها فريقه في الدوري الموسم الماضي، أي ما يساوي 18% من أهداف فريقه.

وجاءت 3 أهداف من أصل 5 في شباك فريق أواكام في الجولة 20 من الدوري السنغالي.

ويبلغ طول اللاعب المولود في 2005، 190 سم.

وأنهى فريقه الموسم الماضي في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن تونجيث الذي حصد اللقب وتأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

وحصل ندياي على فرصة تمثيل منتخب السنغال تحت 20 عاما مؤخرا.

وضم الزمالك حتى الآن المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج كما وصلت البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبينيدزا، ومحمد حمدي قادما على سبيل الإعارة من إنبي.