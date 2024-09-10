وادي دجلة يتعاقد مع أحمد سكولز

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 16:56

كتب : رضا السنباطي

توقيع أحمد سكولز لوادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة تعاقده مع أحمد سيد "سكولز" لاعب لافيينا.

وانتقل سكولز إلى وادي دجلة بعد دفع المقابل المادي لفريق لافيينا.

صاحب الـ 26 عاما يلعب مع لافيينا منذ عام 2021.

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وظهر سكولز بشكل جيد مع لافيينا خلال الموسم الماضي وأسهم في احتلال الفريق للمركز الرابع بدوري المحترفين.

ويستعد وادي دجلة للمشاركة في دوري المحترفين في الموسم المقبل.

ويقود وادي دجلة في الموسم الجديد المدرب محمد الشيخ والذي يعد أحد أصغر المدربين في الدوري.

وكان وادي دجلة قد هبط لدوري الدرجة الثانية في موسم 2020/2021 ولم يتمكن الفريق من العودة للدوري الممتاز حتى الآن.

أحمد سكولز وادي دجلة لافيينا
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