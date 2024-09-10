مرشح لرئاسة برشلونة: دي يونج أخبرني برفضه إجراء عملية جراحية

كشف فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة عن رفض فرينكي دي يونج لاعب الفريق إجراء عملية جراحية.

وتعرض دي يونج للإصابة في كاحله خلال لقاء برشلونة وريال مدريد في الموسم الماضي.

وابتعد دي يونج عن الملاعب لمدة 5 أشهر حتى الآن.

وقال فونت خلال مؤتمر صحفي: "التقيت بدي يونج بالصدفة وأخبرني أنه يفضل عدم إجراء عملية جراحية، رغم أن النادي اقترح عليه ذلك إلا أنهم لا يقدمون له ضمانات بالنجاح".

واختتم "إنه موقف معقد وعليك أن تتفهم وتدعم اللاعب، عدد اللاعبين في القائمة قليل جدا، والوضع المثالي هو عودة جميع اللاعبين المصابين في أسرع وقت ممكن".

وكان الاتحاد الهولندي أعلن ضم اللاعب في قائمة الفريق لبطولة يورو 2024 الماضية.

ولكن في النهاية تم استبعاده بسبب عدم قدرته على اللعب للإصابة التي تعرض لها مع برشلونة.

وتعلقد برشلونة مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قادما من أياكس مقابل 86 مليون يورو.