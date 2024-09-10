شكوك حول لحاق مرموش بلقاء فولفسبورج.. وفرانكفورت يوضح موقفه

تحوم الشكوك حول قدرة عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت على المشاركة أمام فولفسبورج يوم السبت.

ويحل فرانفكورت ضيفا على فولفسبورج ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وذكرت جريدة بيلد أن عمر مرموش عاد إلى ناديه يوم الاثنين وخضع لفحوصات يوم الثلاثاء أثبتت إصابته في الرباط الجانبي للركبة.

وخرج عمر من معسكر منتخب مصر عقب الفوز على كاب فيردي يوم الجمعة بسبب الإصابة، ليغيب عن لقاء بوتسوانا يوم الثلاثاء.

وأضاف التقرير أن مرموش خضع للعلاج وتدرب منفردا كإجراء احترازي يوم الثلاثاء، وأن هناك شكوك حول إمكانية مشاركته أمام ناديه القديم.

وقال متحدث باسم النادي لجريدة بيلد: "لا نظن حاليا أن إصابة مرموش خطيرة، لكن لا يمكننا التأكد من ذلك في الوقت الحالي".

ومن غير الواضح حاليا ما إذا كان مرموش سيدخل التشكيل الأساسي أم سيجلس على مقاعد البدلاء فقط.

يذكر أن مرموش سجل هدفا في شباك كاب فيردي ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الجمعة، قبل أن ينهي اللقاء مصابا.

مهاجم وادي دجلة السابق شارك كأساسي في المباريات الـ3 الأولى بالموسم الجديد.

وسجل البالغ من العمر 25 عاما هدفا وصنع 3 في المباريات الـ3 .

في الموسم الماضي، أحرز مرموش 17 هدفا في 41 مباراة بمختلف المسابقات.

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