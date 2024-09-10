شايبي: مرموش مثل أخي الأكبر.. سنحقق أشياء عظيمة سويا

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 16:07

كتب : FilGoal

مرموش - شايبي

يعتقد الجزائري فارس شايبي لاعب آينتراخت فرانكفورت أنه سيحقق الكثير من النجاح مع زميله المصري عمر مرموش في صفوف الفريق الألماني.

ويلعب الثنائي في صفوف فرانكفورت منذ الموسم الماضي.

وقال شايبي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "عمر مرموش بمثابة أخ أكبر بالنسبة لي. منزلي هنا بالقرب من بيته، ونقضي الكثير من الوقت معا خارج الملعب".

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وأضاف "تربطني علاقة صداقة قوية بمرموش، أنا سعيد لوجوده معنا ومقتنع بأننا سنحقق أشياء عظيمة سويا".

الجزائري البالغ من العمر 21 عاما ظهر كأساسي في أول مباراتين لفرانكفورت هذا الموسم.

بينما شارك كبديل في المباراة الأخيرة بالدوري ضد هوفنهايم.

أما مرموش فقد شارك كأساسي في المباريات الـ3.

وسجل البالغ من العمر 25 عاما هدفا وصنع 3 في المباريات الـ3 الأولى بالموسم الجديد.

في الموسم الماضي، أحرز مرموش 17 هدفا في 41 مباراة بمختلف المسابقات.

بينما اكتفى فارس شايبي بتسجيل 3 أهداف خلال 35 مباراة.

عمر مرموش فارس شايبي إينتراخت فرانكفورت
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