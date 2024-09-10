تشكيل فلسطين - وسام أبو علي يقود الهجوم ضد الأردن.. وعمر فرج على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين - كوريا الجنوبية

أعلن مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأردن.

ويلتقي منتخب فلسطين مع الأردن في الجولة الثانية من المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويشهد تشكيل فلسطين تواجد وسام أبو علي مهاجم الأهلي بشكل أساسي، بينما يجلس عمر فرج مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
أول مواجهة رسمية.. فلسطين تخطف نقطة من كوريا الجنوبية بمشاركة وسام أبو علي انتهت تصفيات كأس العالم - كوريا الجنوبية (0)-(0) فلسطين.. نقطة أولى تشكيل فلسطين - وسام أبو علي وياسر حمد أساسيان أمام كوريا الجنوبية.. وفرج بديلا أولمبياد باريس - "سأعود لرفع علم فلسطين".. أبو سل يخسر في منافسات الملاكمة

كما يقود ياسر حمد خط دفاع فلسطين في المباراة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: براء خروب.

الدفاع: مصعب البطاط – ياسر حمد – كاميلو سالدانا – ميلاد تيرمانيني.

الوسط: جوناثان أوريلا – عدي خروب – عطاء جابر – محمود أبو وردة.

الهجوم: وسام أبو علي – عدي الدباغ.

وكان منتخب فلسطين قد تعادل في المباراة الأولى مع كوريا الجنوبية بدون أهداف، كما تعادل منتخب الأردن مع الكويت بهدف لكل فريق.

فلسطين وسام أبو علي عمر فرج
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - سون يقود كوريا الجنوبية لفوز عسير على عُمان بهدف وسام ومشاركة عمر فرج.. منتخب فلسطين يخسر أمام الأردن بثلاثية تصفيات كأس العالم - قطر تتعادل مع كوريا الشمالية بعد عاصفة رعدية هدف تاريخي.. وسام أبو علي يفتتح سجله التهديفي بقميص فلسطين ثنائية نادرة تنقذ مانشيني.. السعودية تقلب الطاولة على الصين في تصفيات كأس العالم انتهت تصفيات آسيا - فلسطين (1)-(3) الأردن.. انتصار النشامى مواعيد مباريات الثلاثاء - مصر ضد بوتسوانا.. وقمة في دوري الأمم الأوروبية مباراة جديدة تساوي هدف.. عبد القادر يسجل في تعادل مثير لقطر في كأس نجوم قطر
أخر الأخبار
في مباراته رقم 100.. صلاح يسجل هدفه الـ 56 ويقترب أكثر من حسام حسن 5 دقيقة | منتخب مصر
تريزيجيه يقتحم قائمة الـ 10 التاريخية في منتخب مصر 11 دقيقة | منتخب مصر
فرانكفورت يكشف آخر تطورات إصابة مرموش 15 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - قرعة متوازنة للثلاثي المصري بالبطولة العربية.. وموقف صالة مجموعة الاتحاد 30 دقيقة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - سون يقود كوريا الجنوبية لفوز عسير على عُمان 43 دقيقة | آسيا
مران الزمالك - انتظام الثنائي الجديد.. وظهور سيف الجزيري ساعة | الكرة المصرية
بهدف وسام ومشاركة عمر فرج.. منتخب فلسطين يخسر أمام الأردن بثلاثية ساعة | آسيا
هداف المنتخب - تريزيجيه يسجل رابع أهدافه تحت قيادة حسام حسن ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح