تشكيل فلسطين - وسام أبو علي يقود الهجوم ضد الأردن.. وعمر فرج على مقاعد البدلاء
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 15:58
كتب : FilGoal
أعلن مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأردن.
ويلتقي منتخب فلسطين مع الأردن في الجولة الثانية من المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
ويشهد تشكيل فلسطين تواجد وسام أبو علي مهاجم الأهلي بشكل أساسي، بينما يجلس عمر فرج مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء.
كما يقود ياسر حمد خط دفاع فلسطين في المباراة.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: براء خروب.
الدفاع: مصعب البطاط – ياسر حمد – كاميلو سالدانا – ميلاد تيرمانيني.
الوسط: جوناثان أوريلا – عدي خروب – عطاء جابر – محمود أبو وردة.
الهجوم: وسام أبو علي – عدي الدباغ.
وكان منتخب فلسطين قد تعادل في المباراة الأولى مع كوريا الجنوبية بدون أهداف، كما تعادل منتخب الأردن مع الكويت بهدف لكل فريق.
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