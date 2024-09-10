يد - تحديد موعد السوبر المصري للرجال والسيدات
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 15:32
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد مباراتي كأس السوبر المصري لكرة اليد، للرجال والسيدات.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع سبورتنج في كأس السوبر للرجال.
بينما يلعب الأهلي ضد سموحة في سوبر السيدات.
وتحتضن صالة حسن مصطفى بالقاهرة مباراتي السوبر.
وأوضح الاتحاد المصري لكرة اليد أن فريق رجال الأهلي سيلعب ضد سبورتنج في السادسة مساء من يوم السبت 7 ديسمبر.
بينما يلتقي الأهلي أمام سموحة في سوبر السيدات في السادسة مساء من يوم الثلاثاء 17 ديسمبر.
وفي حالة انتهاء مواجهات السوبر بالتعادل، سيتم تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية 2:2 لتحديد الفائز طبعا لقواعد اللعبة.
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