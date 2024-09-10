سلة - سبورتنج لـ في الجول: الأهلي طلب ضم يوسف الغايش بشكل ودي.. وموقفنا من بيع اللاعب

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 15:04

كتب : هاني العوضي

يوسف غايش لاعب سبورتنج

كشف عمرو فتحي عضو مجلس إدارة نادي سبورتنج عن موقف لاعب فريق كرة السلة بالنادي من الانتقال للأهلي.

وقال فتحي لـ FilGoal.com: "موقف يوسف الغايش لاعب فريق السلة بالنادي لم يحسم بعد، الأهلي طلب ضم اللاعب بشكل غير رسمي وسيتم مناقشة الأمر بمجلس الإدارة في حالة وصول الخطاب الرسمي".

وأضاف "المجلس والجهاز الفني سبق واتخذ قرارا بالحفاظ على قوام الفريق وتم رفض عرض الاتحاد السكندري لضم يوسف رفعت. يوسف الغايش سينتقل للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ويريد الانتقال للعب بأحد الأندية هناك وإذا وافق الجهاز الفني والمجلس على رحيل اللاعب بالتأكيد سنختار العرض الأعلى ماديا للنادي وهناك إمكانية للإعارة".

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الغاشي من مواليد عام 2005 ويلعب بنادي سبوتنج ومنتخب مصر للشباب.

وكان الأهلي قد خسر لقبي كأس مصر والدوري المصري لصالح الاتحاد السكندري في الموسم الماضي.

الأهلي سبورتنج كرة سلة يوسف الغاشي
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