مهاجم ألمانيا يغيب عن لقاء هولندا

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 14:58

كتب : FilGoal

نيكلاس فولكروج - ألمانيا - إسبانيا

أكدت جريدة بيلد أن نيكلاس فولكروج مهاجم ألمانيا سيغيب عن مباراة ألمانيا ضد هولندا مساء الثلاثاء بسبب الإصابة.

ويعاني فولكروج من إصابة في وتر أكيليس ستحرمه من خوض لقاء هولندا المرتقب ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح التقرير أن اللاعب غادر معسكر المنتخب الألماني ظهر الثلاثاء وسيعود إلى ناديه وست هام يونايتد.

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ويصطدم المنتخب الألماني بنظيره الهولندي بعدما اكتسح ضيفه المجري بنتيجة 5-0 وانتصر منتخب هولندا على البوسنة بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى يوم السبت.

ففي ملعب دوسلدورف بألمانيا حقق منتخب ألمانيا أكبر فوز في تاريخه بالبطولة.

كما أصبح موسيالا أصغر لاعب يساهم بـ 4 أهداف في مباراة واحدة من دوري الأمم الأوروبية بعمر 21 عاما و194 يوما.

وتقدم فولكروج بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني سجل موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 58، ثم أضاف فلوريان فيرتز الثالث في الدقيقة 66.

وبعد 11 دقائق عزز ألكسندر بافلوفيتش النتيجة بالهدف الرابع.

وأنهى كاي هافيرتز الخماسية بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 81.

وتلقى منتخب المجر أكبر خسارة له منذ 2013 عندما خسر من هولندا بنتيجة 8-1.

وفي ملعب فيليبس ستاديون بهولندا انتصرت الطواحين بنتيجة 5-2 على البوسنة.

تقدم جوشوا زيركزي بالهدف الأول في الدقيقة 13، وسجل إرميدين ديميرفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وأعاد تيجاني رينديرز تقدم هولندا في الدقيقة 45+2 من الشوط الأول.

وأضاف كودي جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 56، وقلص إدين دجيكو الفارق في الدقيقة 73.

وسجل البديل فوت فيجورست الهدف الرابع في الدقيقة 88، وأنهى تشافي سيميونز المباراة بهدف خامس في 90+2.

ويتصدر منتخب ألمانيا الترتيب بفارق الأهداف عن هولندا.

نيكلاس فولكروج ألمانيا هولندا
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