فيكتور موسيس يعود للدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 14:11

كتب : FilGoal

فيكتور موزيس

أعلن نادي لوتون تاون يوم الثلاثاء ضم النيجيري فيكتور موسيس.

وأفاد النادي في بيان: "يسعدنا أن نعلن عن التعاقد فيكتور موسيس في صفقة انتقال حر".

لم يعلن النادي مدة التعاقد، لكن تقارير ذكرت أنه وقع لمدة موسم واحد.

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وقال موسيس في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "لقد تلقيت بعض العروض الأوروبية، لكنني قلت لوكيل أعمالي قررت الانضمام إلى لوتون".

وأضاف "أنا سعيد جدًا بوجودي في هذا النادي ولا أطيق الانتظار قبل المشاركة في المباريات".

كان البالغ من العمر 33 عامًا يلعب مؤخرًا في روسيا مع سبارتاك موسكو.

ولعب موسيس في صفوف سبارتاك منذ 2021.

Victor Moses in a Luton shirt after signing a permanent contract

ولد فيكتور الذي ولد في نيجيريا لعب لمنتخبات إنجلترا من تحت 16 عامًا إلى تحت 21 عامًا أثناء تواجده صفوف كريستال بالاس، الذي لعب له 69 مباراة وسجل 11 هدفًا.

انتقل موسيس إلى ويجان أثليتيك في يناير 2010، وسجل تسعة أهداف في 80 مباراة قبل أن يدفع تشيلسي 9 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد معه في صيف 2012.

وقضى النيجيري معظم سنواته التسع كلاعب في تشيلسي على سبيل الإعارة، ولعب لليفربول وإنتر، ووست هام يونايتد وستوك سيتي وفي تركيا مع فنربخشة.

خلال فترة وجوده في ستامفورد بريدج، شارك في 128 مباراة مع البلوز، وسجل 18 هدفًا، وفاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

قبل أن ينتقل بشكل دائم إلى سبارتاك مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، حيث فاز بكأس روسيا.

فيكتور موسيس لوتون تاون
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