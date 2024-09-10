ديلي ميل: بوكيتينو يقترب من تدريب أمريكا

يقترب منتخب أمريكا من تعيين ماوريسيو بوكيتينو كمدرب جديد للفريق.

وفقا لصحيفة ديلي ميل فإن الاتحاد الأمريكي قد توصل لاتفاق مع بوكيتينو لتدريب المنتخب بعد اجتماعه مع المسؤولين في الاتحاد.

وسيتولى المدرب الأرجنتيني تدريب أمريكا خلفا لجريج بيرهالتر المدرب السابق لأمريكا.

التجربة الأخيرة لبكوتينو كانت برفقة تشيلسي في الموسم الماضي والذي رحل بعده.

وقاد صاحب الـ 52 عاما، تشيلسي لاحتلال المركز السادس في الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وسيصبح منتخب أمريكا هو التجربة التدريبية السادسة لبوكيتينو خلال مسيرته بعد إسبانيول وساوثامبتون وتوتنام وباريس سان جيرمان وتشيلسي.

وخلال مسيرته نجح بوكيتينو في التتويج بالدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي وكأس فرنسا برفقة باريس سان جيرمان، كما قاد توتنام لنهائي دوري أبطال أوروبا.

بيرتهالتر قاد أمريكا في ولايتين سابقتين كان آخرها من عام 2023 وحتى شهر يوليو الماضي وخلالها لعبت أمريكا 14 مباراة وحققت الفوز في 7 وخسرت 6 وتعادلت مباراة وحيدة.

ورحل بيرتهالتر بعد خروج أمريكا من بطولة كوبا أمريكا.