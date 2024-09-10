روكي: ضحكت الآن أكثر من فترة برشلونة بأكملها.. ولم أحصل على فرص كثيرة

عبر فيتور روكي لاعب ريال بيتيس عن سعادته الآن بعد رحيله من برشلونة بسبب الصعوبات التي مر بها على حد قوله.

وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات لقناة سبورت: "لقد مرت 6 أو 7 أشهر ولم أكن سعيدا".

وأضاف "لا أستطيع إخفاء الابتسامة أليس كذلك؟ أنا سعيد بالهدف مع البرازيل والفوز".

وأكمل "مازحت مع اللاعبين والجهاز الفني، وضحكت هذا الأسبوع أكثر من الأشهر الستة الماضية".

واختتم "الأمر بشكل عام كان صعبا في برشلونة، كنت أتوقع أن تكون الأمور مختلفة، أتيحت لي بعض الفرص، ولكن ليس بالطريقة التي توقعتها".

وسجل روكي هدفا مع البرازيل تحت 20 عاما ضد منتخب المكسيك وديا في فوز سامبا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان برشلونة قد ضم روكي في صيف 2023 قادما من باراناينسي البرازيلي في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

ولعب البرازيلي الشاب فيتور روكي 13 مباراة مع برشلونة وسجل له هدفين.

وانتقل روكي إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم مع إمكانية التجديد لعام آخر.

وسيتولى النادي الأندلسي دفع راتب اللاعب كاملا خلال هذه الفترة، على أن يحتفظ بحق شراء عقده بعد انتهاء الإعارة.