إقامة قرعة المجموعة الثالثة والرابعة بدوري القسم الثاني ب

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 13:09

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم قرعة المجموعة الثالثة والرابعة لدوري القسم الثاني ب وأعلن اتحاد الكرة عن نظام الدوري حيث يصعد أول ثلاث فرق من كل مجموعة يتواجهون مع المجموعة المواجهة مثل 1 مع 2 و3 مع 4 و5 مع 6.

دورة الترقي تضم 6 فرق يصعد بطلها إلى دوري المحترفين ليصبح الإجمالي صعود ثلاثة فرق إلى دوري المحترفين.

الجولة الأولى المجموعة الثالثة

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6 أكتوبر ضد المستقبل

بورفؤاد ضد النصر

العبور ضد المريخ

جنوب سيناء ضد الشرقية

الشمس ضد نجمة سيناء

الجولة الأولى المجموعة الرابعة

تيم إف سي ضد دياموند

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي

بنها ضد إيسترن كومباني

ألو إيجيبت ضد الشرطة

مصر للتأمين ضد البلاستيك

النجوم باي

دوري القسم الثاني ب يضم 6 مجموعات

مجموعة الصعيد تنقسم إلى المجموعة 1 و2

مجموعة القاهرة تنقسم إلى المجموعة 3 و4

مجموعة بحري تنقسم إلى المجموعة 5 و6

الدرجة الثانية 6 أكتوبر المستقبل النصر العبور
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