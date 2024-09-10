كومان يشرح الفارق بين موقف ديباي وبيرخفاين للانضمام لـ هولندا

شرح رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا الفارق بين موقف ممفيس ديباي وستيفن بيرخفاين من الانضمام للطواحين الفترة المقبل.

وانضم ديباي إلى كورينثيانز البرازيلي في صفقة انتقال حر، بينما بيرخفاين إلى اتحاد جدة.

وقال المدير الفني الهولندي للصحفيين: "انضمام ديباي إلى كورينثيانز؟ مستوى الدوري البرازيلي مختلف، لذا نعم، لا يزال بإمكان ديباي أن يكون جزءا من المنتخب".

واختتم "لكن ذلك يعتمد على لياقته واستمراره في مستواه الجيد".

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة منافسه ألمانيا في المباراة التي ستجمعهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

ونشبت حرب تصريحات بين كومان وبيرخفاين بسبب انتقادات كومان للدوري السعودي واستبعاده للجناح من حساباته نهائيا.

ماذا حدث؟

هاجم كومان بيرخفاين إذ قال لموقع ذا أثلتيك: "انتقال ستيفن بيرخفاين للدوري السعودي في الـ26 من عمره؟ باب منتخب هولندا أصبح مغلقا أمامه".

أضاف "أعتقد أنه عندما تبلغ من العمر 26 عامًا، يجب أن يكون الطموح رياضيا وليس ماليا. كان بإمكانه البقاء مع أياكس، وهذا ليس سيئا أيضا. أعتقد أنهم يدفعون جيدا هناك أيضا".

وتابع كومان "على أي حال، لكل شخص رأي مختلف وهذا اختياره. أنا شخصيا لم أكن لأتخذ مثل هذا القرار".

وأكمل "هل اتصل بي قبل اتخاذ القرار؟ لا.. أعتقد أنه كان يعرف ما كنت سأقوله".

ورفض كومان المقارنة بين موقف بيرخفاين وجيني فينالدوم الذي انتقل إلى الاتفاق السعودي الموسم الماضي.

وأوضح "واجه جيني مشاكل في باريس سان جيرمان وكانت هذه هي الفرصة الوحيدة له لمواصلة اللعب".

واختتم "بالإضافة إلى ذلك، هناك فارق في السن، فقد انتقل فاينالدوم للدوري السعودي وهو في الـ33 من عمره".

رد بيرخفاين

رد بيرخفاين الهجوم على كومان إذ قال لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "لا أريد اللعب مع هذا المدرب مجددا، لن ألعب لشخص يصورني كما فعل هو في وسائل الإعلام، كان بإمكانه الاتصال بي وسماع وجهة نظري، كيف يمكنه التحدث كذلك دون التحدث معي؟".

وواصل "لو كان مدربا وطنيا ملتزما لكان اتصل بي أولا في المقابل تعين علي سماع ذلك من التليفزيون، لقد عشت العديد من اللحظات الجميلة معه لكنني أشعر بخيبة أمل منه".

وأكمل لاعب أياكس وتوتنام السابق حديثه "لطالما اعتبرت اللعب لمنتخب هولندا شرفا لي، لكن تحت قيادة هذا المدرب لم أعد أرغب في القيام بالأمر".

وبسؤاله هل انتقاله للسعودية أمر مالي بحت أجاب "إنها فرصة ذهبية من الناحية الرياضية والمالية براتب لم أكن لأحلم به أبدا عندما كنت صغيرا".

وأتم "أؤكد لرونالد كومان أن المنافسة في السعودية أفضل من تلك الموجودة في هولندا".