لإظهار الدعم.. رومانو: برشلونة يعدل عقد بيرنال

قررت إدارة نادي برشلونة تعديل عقد مارك بيرنال لاعب الفريق بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.

وأجرى لاعب الوسط الإسباني عملية الرباط الصليبي وحسب التقارير الإخبارية سيغيب لسنة.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن النادي الكتالوني قرر تعديل عقد بيرنال عن طريق دمج المكافآت براتبه وذلك لدعمه بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.

وزعمت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة سيعلن عن الأمر بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وتعرض اللاعب الشاب للإصابة في نهاية مباراة فريقه ضد رايو فايكانو.

وفاز برشلونة على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

وشارك بيرنال في المباراة بشكل أساسي وقدم أداء جيد حتى تعرض للإصابة في الوقت بدل من الضائع للمباراة.