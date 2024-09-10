رئيس بايرن: موسيالا قد يصبح توماس مولر الثاني

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 12:02

كتب : FilGoal

جمال موسيالا

يرى هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ أن جمال موسيالا نجم الفريق الشاب يمكنه أن يعيش مسيرة طويلة مع البافاري.

موسيالا أحد المواهب المتفجرة في عالم كرة القدم ينتهي عقده مع بايرن في صيف 2026.

وقال هاينر في تصريحات لجريدة تي زد ميونيخ: "تمديد عقد جمال موسيالا؟ سنبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة".

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وأضاف "في رأيي، يمكن أن يصبح توماس مولر الثاني ويلعب مع بايرن ميونيخ لمدة 20 عاما مقبلة".

ويجهز نادي بايرن ميونيخ عرضا من أجل تمديد عقد موسيالا بالرغم من العروض الكثيرة التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

إدارة النادي البافاري لا تنوي بيع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، حسب التقارير.

البقاء مدى الحياة؟

أكد يان كريستيان دريسين المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ في وقت سابق رغبته في بقاء موسيالا مع الفريق مدى الحياة.

وقال دريسين عبر شبكة BR24: "سأحب أن يبقى جمال موسيالا برفقة بايرن مدى الحياة، هو بالفعل من لاعبي القمة في كرة القدم اليوم".

وأتم "سنعمل بشكل جيد لنحافظ عليه لأطول فترة ممكنة هذه هي خطتنا".

ويلعب موسيالا مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ منذ عام 2020 بعد الانضمام من ناشئين تشيلسي.

وتوج موسيالا مع بايرن بالدوري الألماني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني 3 مرات.

جمال موسيالا توماس مولر بايرن ميونيخ
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