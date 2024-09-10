وفاة صديق العداءة الأوغندية الذي أحرقها حية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 11:39

كتب : FilGoal

أولمبياد باريس 2024

توفي ديكسون نديما صديق العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبتيجي في المستشفى متأثرا بالحروق، بعدما سكب عليها البنزين وأحرقها حية قبل أيام.

وذكرت جريدة نيروني ليو أن إدارة المستشفى التي تواجد فيها نديما أنه المتهم بحرق صديقته توفي متأثرا بالحروق

ودخل صديق العداءة الأوغندية إلى العناية المركزة بعد إصابته بحروق في 30% من جسده خلال الحادث، وذلك بعد أيام من وفاة تشيبتيجي.

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وتوفيت تشيبتيجي متأثرة بإصاباتها مساء الخميس 4 سبتمبر، بعد أن قام نديما بسكب البنزين على جسدها وإشعال النار فيها بسبب خلافات شخصية.

وأصيبت ربييكا بحروق بلغت 80% من جسدها، بعدما أضرم صديقها النار فيها.

وتواجدت العداءة الأوغندية في أحد المستشفيات الكينية خلال الأيام الماضية لتتلقى العلاج بعدما تعرضت للحرق حية على يد صديقها.

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وأفاد الاتحاد الأوغندي لألعاب القوى في بيان: "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة لاعبتنا، ريبيكا تشيبتيجي، في وقت مبكر من صباح اليوم، والتي كانت ضحية مأساوية للعنف المنزلي".

وأضاف البيان "ندين مثل هذه الأفعال ونطالب بالعدالة. فلترقد روحها في سلام".

وتعرضت ريبيكا للهجوم في منزلها الواقع في غرب كينيا على يد صديقها ديكسون نديما الذي اشترى وعاء بنزين صبه عليها وأشعل في جسدها النار بسبب خلافات بينهما، حسب الشرطة الكينية.

يذكر أن تشيبيتيجي شاركت مؤخرا في أولمبياد باريس 2024.

واحتلت المركز 44 في سباق الماراثون.

ريبيكا تشيبيتيجي
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