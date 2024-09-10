ديشامب يدلي برأيه في ابتعاد مبابي عن التسجيل

تحدث ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن عدم تسجيل كيليان مبابي لاعب الفريق أي أهداف مع الديوك خلال فترة التوقف الحالية.

وقال المدرب الفرنسي لقناة تيليفوت: "مبابي سيسجل الأهداف، كونوا هادئين، سنكون أقوى دائما معه".

وأضاف "أنا مقتنع أنه خلال شهر سيكون الأمر أفضل".

واختتم "معنا يتولى دوره كقائد بشكل كامل، حتى عندما لا يلعب، ليس لدي أي قلق بشأن مبابي".

ولم يتمكن مهاجم ريال مدريد من التسجيل مع منتخب فرنسا في مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ولعبت فرنسا ضد إيطاليا في الجولة الأولى من دور المجموعات في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وخسر منتخب الديوك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز برادلي باركولا هدف فرنسا.

وفي الجولة الثانية واجه منتخب فرنسا منافسه بلجيكا وفاز بهدفين دون رد عن طريق عثمان ديمبيلي وراندال كولو مواني.

وعانى مبابي أيضا مع ريال مدريد في بداية الدوري الإسباني إذ لم يتمكن من التسجيل في أول ثلاث مباريات ضد كل من ريال مايوركا وريال بلد الوليد ولاس بالماس قبل أن يحرز هدفين في مرمى ريال بيتيس قبل التوقف الدولي مباشرة.