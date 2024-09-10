ممفيس ديباي ينتقل إلى كورنثيانز

أعلن نادي كورينثيانز ضم الهولندي ممفيس ديباي في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد اللاعب الهولندي مع اتليتكو مدريد بنهاية الموسم الماضي.

النادي البرازيلي توصل إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 30 للتعاقد معه بعقد يمتد حتى نهاية عام 2026.

وسيحصل ديباي على 70 مليون ريال برازيلي خلال العامين مع كورينثيانز أي ما يساوي 11.3 مليون يورو، حسب التقارير.

ومن المتوقع أن تغطي الشركة الراعية للنادي معظم راتب ديباي.

هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها ديباي خارج قارة أوروبا.

ديباي ثاني هولندي يلعب في الدوري البرازيلي بعد كلارنس سيدورف عندما لعب في بوتافوجو عام 2012.

ولعب ديباي 40 مباراة طوال فترته في أتليتكو مدريد وسجل 13 هدفا وصنع هدفين.

ويحتل كورينثيانز المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 25 نقطة.