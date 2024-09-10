مدرب النرويج: إصابة أوديجارد تبدو سيئة

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 10:50

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال ضد ولفرهامبتون

حمل ستالي سولباكن المدير الفني لمنتخب النرويج بعض الأخبار السيئة لفريق أرسنال بشأن إصابة مارتن أوديجارد لاعب الفريق.

وقال سولباكن لقناة الثانية النرويجية: "إصابة أوديجارد تبدو سيئة، بدا الأمر مؤلما في غرفة خلع الملابس".

وأضاف "نحتاج إلى الحظ، يمكن أن تسير الأمور على ما يرام إذا لم تكن الإصابة تمزق الأربطة".

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واختتم "لست متأكدا حقا من أن ميكيل أرتيتا سيتصل بي الليلة ليشيد بي".

وتعرض مارتن أوديجارد لاعب أرسنال ومنتخب النرويج لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا.

وأصيب أوديجارد في الدقيقة 67 بالتواء قوي في الكاحل خرج على أثره وهو يبكي من ملعب المباراة.

وتأتي إصابة أوديجارد قبل 6 أيام فقط من مواجهة دربي لندن بين أرسنال وتوتنام.

وفاز منتخب النرويج على النمسا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وارتفع رصيد النرويج للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف عن سلوفينيا صاحبة الصدارة، بينما توقف رصيد النمسا عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

النرويج الدوري الإنجليزي أرسنال دوري الأمم الأوروبية مارتن أوديجارد أرتيتا
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