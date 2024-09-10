مواعيد مباريات الثلاثاء - مصر ضد بوتسوانا.. وقمة في دوري الأمم الأوروبية
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 10:32
كتب : FilGoal
تستأتف اليوم مباريات التوقف الدولي وتصفيات كأس أمم إفريقيا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر والقنوات الناقلة.
تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025
جنوب السودان × جنوب إفريقيا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
رواندا × نيجيريا.. 4:00 مساء.
موزمبيق × غينيا بيساو.. 4:00 مساء.
إسواتيني × مالي.. 4:00 مساء.
بوتسوانا × مصر.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
زيمبابوي × الكاميرون.. 7:00 مساء.
ناميبيا × كينيا.. 7:00 مساء.
ليبيريا × الجزائر.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
غينيا × تنزانيا.. 7:00 مساء.
الجابون × إفريقيا الوسطى.. 7:00 مساء.
زامبيا × سيراليون.. 10:00 مساء.
تشاد × كوت ديفوار.. 10:00 مساء.
كاب فيردي × موريتانيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
بوركينا فاسو × مالاوي.. 10:00 مساء.
بنين × ليبيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
كولومبيا × الأرجنتين.. 11:30 مساء - تطبيق شاهد.
الإكوادور × بيرو.. 12:00 صباحا.. تطبيق شاهد.
تشيلي × بوليفيا.. 12: صباحا.. تطبيق شاهد.
تصفيات كأس العامل - آسيا
إندونيسيا × أستراليا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
الصين × السعودية.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
كوريا الشمالية × قطر.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
فلسطين × الأردن.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
عمان × كوريا الجنوبية.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
قيرغيزستان × أوزبكستان.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
الإمارات × إيران.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
البحرين × اليابان.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الكويت × العراق.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
دوري الأمم الأوروبية
لاتفيا × جزر فارو.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
مقدونيا الشمالية × أرمينيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
أيرلندا × اليونان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 9.
إنجلترا × فنلندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
ألبانيا × جورجيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 8.
التشيك × أوكرانيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
المجر × البوسنة والهرسك.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.
هولندا × ألمانيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1
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