مواعيد مباريات الثلاثاء - مصر ضد بوتسوانا.. وقمة في دوري الأمم الأوروبية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 10:32

كتب : FilGoal

هدف رامي ربيعة - مصر × كاب فيردي

تستأتف اليوم مباريات التوقف الدولي وتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

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جنوب السودان × جنوب إفريقيا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

رواندا × نيجيريا.. 4:00 مساء.

موزمبيق × غينيا بيساو.. 4:00 مساء.

إسواتيني × مالي.. 4:00 مساء.

بوتسوانا × مصر.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

زيمبابوي × الكاميرون.. 7:00 مساء.

ناميبيا × كينيا.. 7:00 مساء.

ليبيريا × الجزائر.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

غينيا × تنزانيا.. 7:00 مساء.

الجابون × إفريقيا الوسطى.. 7:00 مساء.

زامبيا × سيراليون.. 10:00 مساء.

تشاد × كوت ديفوار.. 10:00 مساء.

كاب فيردي × موريتانيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بوركينا فاسو × مالاوي.. 10:00 مساء.

بنين × ليبيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

كولومبيا × الأرجنتين.. 11:30 مساء - تطبيق شاهد.

الإكوادور × بيرو.. 12:00 صباحا.. تطبيق شاهد.

تشيلي × بوليفيا.. 12: صباحا.. تطبيق شاهد.

تصفيات كأس العامل - آسيا

إندونيسيا × أستراليا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

الصين × السعودية.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

كوريا الشمالية × قطر.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

فلسطين × الأردن.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

عمان × كوريا الجنوبية.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

قيرغيزستان × أوزبكستان.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

الإمارات × إيران.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

البحرين × اليابان.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الكويت × العراق.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

دوري الأمم الأوروبية

لاتفيا × جزر فارو.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

مقدونيا الشمالية × أرمينيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

أيرلندا × اليونان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 9.

إنجلترا × فنلندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

ألبانيا × جورجيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 8.

التشيك × أوكرانيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

المجر × البوسنة والهرسك.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.

هولندا × ألمانيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1

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مصر مواعيد مباريات الثلاثاء دوري الأمم الأوروبية
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