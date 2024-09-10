نادر فرج: هكذا حفزني إيهاب جلال.. وحزنت على رحيل الساعي وعبد الرحمن مجدي

أقر نادر فرج لاعب الإسماعيلي بفضل إيهاب جلال المدير الفني للفريق في ظهوره الجيد في أول موسم له مع الفريق الأول للدراويش.

نادر فرج النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال فرج في تصريحاته لقناة صدى البلد: "فوجئت ببدايتي لأول مباراة في الدوري خلال الموسم الحالي بعد فترتي في الناشئين".

وأضاف "الفضل للمدرب إيهاب جلال الذي كان مقتنعا بي وقال لي: العب بطريقتك ولا تنشغل بالجماهير. ستجد من يشجعك وستجد من يسبك، ابقَ معي وسأجعل مصر كلها تتحدث عنك".

وعاد إلى البداية قائلا: "كنت ألعب في فريق من الدرجة الثالثة في المنصورة لا أريد ذكر اسمه، وكان عاطف عبد العزيز يدرب فريق الإسماعيلي لمواليد 2001. النادي الذي كنت فيه عطل انتقالي ولكن تمت الأمور في النهاية".

وأكمل "من المنتظر أن نبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 15 سبتمبر، وهذا آخر ما تم إبلاغنا به".

وعن انتقال عبد الرحمن مجدي إلى بيراميدز قال: "كان متفاهما معي للغاية وهو شخص جميل. استفدت كثيرا من توجيهاته في الملعب، وحزنت على رحيله ولكن سعدت له بشكل شخصي على انتقاله لفريق كبير".

وعن انتقال عمر الساعي إلى الأهلي قال: "حزنت لرحيله وسعدت له أيضا. لعبت معه في المنتخب الأولمبي أيضا. الأهلي ناد كبير وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".